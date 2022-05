Milan, di padre in figlio fino al nipote: la dinastia Maldini nella storia

Da Cesare a Paolo fino a Daniel: i Maldini nella storia

Tutto iniziò nel 1954, quando Cesare Maldini arrivò al Milan. Nei suoi 12 anni rossoneri arrivarono 4 successi in Serie A, oltre a quello in Coppa Campioni. Dal 1978 ecco il figlio Paolo , uno che da giocatore col Milan ha vinto davvero tutto: 7 scudetti da calciatore e 1 da dirigente. Quello ottenuto ieri appunto. Ed è proprio il 19esimo Tricolore a regalare il grande traguardo visto che tra i Maldini, ieri ha vinto anche Daniel , sul campo.

Poche le apparizioni in realtà ma anche un gol allo Spezia. Non male per il giovanissimo numero 27 che ha tutta l'intenzione di continuare a portare alta la bandiera della famiglia con altri trionfi in Italia e in Europa. Le premesse ci sono tutte. La dinastia Maldini vuole continuare a fare la storia.