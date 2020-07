Milan, Donnarumma base del futuro: ingaggio garantito grazie a… ricchi bonus

Milan e Donnarumma ancora insieme. Questa la base da cui ripartire per le prossime stagioni. Garantirsi le prodezze del giovane portiere e fare una squadra forte e solida per puntare in alto.

L’obiettivo della dirigenza è rinnova il contratto dell’estremo difensore garantendogli sempre lo stesso, alto, ingaggio.

Milan: la soluzione per Donnarumma

Come riporta Tuttosport, il rinnovo per il portiere del Milan sembra ormai cosa fatta. Le parti si aggiorneranno a fine campionato, con le basi poste per un rinnovo dall’attuale scadenza 2021 fino al 2023. L’attuale ingaggio da 6 milioni a stagione verrebbe tagliato per quanto riguarda la parte fissa ma resterebbe invariato con alcuni ricchi bonus che ne garantirebbero, di fatto, l’intera somma. Saranno proprio i bonus facilmente raggiungibili, la mossa segreta della dirigenza per abbinare esigenze di bilancio a quelle del calciatore.

LA MOGLIE DI UN CALCIATORE ESAGERA CON LE TRASPARENZE E…