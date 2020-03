Milan, Donnarumma: “Kakà il mio idolo, la vittoria in Supercoppa l’emozione più bella…”

In attesa di capire se il campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, potrà essere regolarmente concluso, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è intervenuto nello speciale Q&A sulle storie Instagram del club rossonero rispondendo ad alcune domande dei tifosi.

IDOLI ED EMOZIONI – “Il mio idolo è sempre stato Kakà, nella mia camera avevo tutto su di lui. La parata più bella di un portiere rossonero? Quella di Dida contro l’Ajax in Champions League, la mia invece quella su un tiro ravvicinato di Maccarane. L’emozione più grande? La vittoria in Supercoppa, è stato il mio primo trofeo: non lo dimenticherò mai”.