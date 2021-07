Milan, dopo Inzaghi solo un attaccante in doppia cifra con la numero 9. Giroud trema

La maglia lasciata libera da Inzaghi, non ha portato successivamente, molta fortuna agli eredi.

MALEDIZIONE - Dopo l'addio di Filippo Inzaghi , targato 2012, il numero 9 rossonero, non ha mai trovato un bomber capace di ripetere le gesta dell'ex attaccante della Juventus . Il primo nel post Inzaghi, ad indossare questo numero è stato Pato, i dati recitano 7 presenze e 2 gol. Successivamente tocca ad Alessandro Matri , voluto fortemente da Allegri , ma anche lui non rispetta le attese, solo un gol. Il successore dell'attaccante italiano, cioè Fernando Torres eguaglia i suoi stessi numeri, una sola marcatura, contro l'Empoli. Va un pò meglio a Mattia Destro , l'ex attaccante della Roma realizza 3 gol. Nemmeno il brasiliano, proveniente dallo Shakhtar Donetsk, Luiz Adriano riesce a rompere la "maledizione", per lui solo 6 gol.

LAPADULA - Va decisamente meglio all'ex bomber del Pescara, Lapadula, per lui 8 gol in 27 partite. Il migliore in termini numerici è Andrè Silva, l'unico in grado di raggiungere la doppia cifra (realizza 10 gol in 40 presenze). Nemmeno un campione come Higuain riesce a sfatare questa "maledizione". L'ex attacante del Napoli segna solo 8 gol. Piatek con il numero 9 addosso realizza solo 5 centri in 20 presenze. Il peggiore di tutti in termini numerici è Mandzukic, il quale non realizza nemmeno un gol, a fronte però di pochissime presenze (solo 11). Riuscirà Olivier Giroud a rompere questo incantesimo?