Milan, Duarte positivo al Covid-19. Rossoneri potrebbero saltare match di Europa League se…

Il Milan si trova a fare i conti con un nuovo positivo al Coronavirus, si tratta del difensore brasiliano Duarte, risultato positivo al tampone. Il resto della squadra milanista è risultata negativo, ma adesso i calciatori si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi per verificare le condizioni in vista della partita di domani, in caso di altre positività potrebbe saltare la gara di Europa League con il Bodo/Glimt. C’è infatti un numero limite di casi positivi tra i giocatori entro cui l’Uefa può spostare o eventualmente anche cancellare la partita, secondo quanto si legge nel protocollo per quanto riguarda le fasi di qualificazione. “Se uno o più giocatori o dirigenti di un club risultano positivi al COVID-19 nei test richiesti dal Protocollo UEFA Return to Play, la partita si svolgerà come da programma, a meno che le autorità nazionali / locali di una o entrambe le squadre coinvolte o di dove la partita si svolgerà (in caso di nazione neutrale) richiederà che un folto gruppo di giocatori o l’intera squadra vadano in quarantena”. Duarte intanto è già stato isolato dai compagni.

IL COMUNICATO DEL MILAN

“AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”. Questo il comunicato ufficiale del Milan.

