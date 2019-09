Milan, è fatta per Ante Rebic. E si prova ad acquistare Taison dallo Shakhtar

È fatta per il ritorno in Serie A di Ante Rebic. L’attaccante croato, infatti, è stato scelto dal Milan per rinforzare l’attacco della squadra di Marco Giampaolo, che non è riuscita a trovare l’accordo con l’Atletico Madrid per Angel Correa. Rebic, 26 anni il prossimo 21 settembre, arriverà in prestito dall’Eintracht Francoforte, a cui andrà – con la stessa formula – André Silva, titolare sabato pomeriggio contro il Brescia a San Siro. Ha vestito in Italia le maglie di Verona e Fiorentina, mentre dal 2016 gioca nella formazione tedesca, con cui ha totalizzato 25 gol in 100 presenze (fra campionato e coppe). Però, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i rossoneri faranno un tentativo anche per Taison dello Shakhtar Donetsk: brasiliano classe ’88, milita nel club ucraino dal 2013. Si parla di due operazioni distinte: uno non esclude l’altro.