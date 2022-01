Milan e Juventus pareggiano e fanno felici Inter e Atalanta

Grande intensità a San Siro ma le squadre si sono annullate

Il big match della 23a giornata di Serie A Milan-Juventus è finito a reti bianche. Un match con poche emozioni che non accontenta le due squadre che rallentano in classifica e fanno felici l'Inter per lo scudetto e l'Atalanta per il quarto posto, traguardo che insegue la squadra di Allegri. Grande intensità a San Siro ma le squadre si sono annullate e partita che conferma però la continuità difensiva di entrambe le compagini. Il primo tentativo del match è di Cuadrado prima del quarto d'ora, poi Leao chiama all'intervento Szczesny. Quasi alla mezz'ora Ibra è costretto a lasciare il campo a Giroud per un problema al tendine d'Achille destro. Nella ripresa ci provano Morata, Theo Hernandez e Giroud, ma nessuno trova la rete da tre punti. Milan raggiunto dal Napoli al secondo posto con 49 punti, la Juve è quinta a -1 dall'Atalanta che però deve recuperare una partita.