Milan, è la serata perfetta: doppietta di Ibra contro il Sassuolo e Pioli confermato

Vittoria per 2-1 al Mapei Stadium, conferma di Pioli e le 200 presenze di Donnarumma. Contro il Sassuolo il Milan vive una serata perfetta e il trionfo permette ai rossoneri di salire temporaneamente al quinto posto in classifica blindando di fatto il posto in Europa League il prossimo anno.

Primo tempo

Fin dalle prime battute la partita del Mapei è godibile e piena di occasioni. La prima è quella che capita tra i piedi di Locatelli che da lontano calcia di poco a lato. Al 15′ ci prova Berardi con una sassata potente, ma Donnarumma in tuffo blocca il pallone. Al 19esimo il Milan passa in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic che in tuffo di testa batte Consigli e dà il via alla reazione dei rossoneri dopo 20 minuti piuttosto passivi. Al 33 è ancora Ibra a mettere paura alla difesa del Sassuolo con un colpo di testa che Consigli spedisce in corner. Otto minuti più tardi il Sassuolo conquista un calcio di rigore dopo il tocco di mano in area di Calhanoglu e Caputo non sbaglia dagli undici metri. I rossoneri però non si fanno abbattere e reagiscono subito. Allo scadere del primo tempo Ibra trova la doppietta dribblando Consigli su imbeccata di Calhanoglu. Beffa per il Sassuolo che prima della fine del primo tempo perde Bourabia per doppia ammonizione.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara i ritmi calano e il Sassuolo si fa vedere poco dalle parti di Donnarumma. Le occasioni più ghiotte le ha il Milan, ma i rossoneri non riescono a chiudere il match. Ibra cerca la tripletta e dopo un uno-due con Kessie si allunga troppo il pallone e Consigli è bravo in uscita. Con il passare dei minuti i rossoneri tengono il pallino del gioco sfruttando anche la superiorità numerica. Il Milan nel finale non accelera e gestisce il match portando a casa tre punti fondamentali in ottica Europa.

