Milan e Napoli sondano un difensore dell’Udinese

Il Milan e il Napoli sono alla ricerca di un difensore

Il Milan e il Napoli sono piombati su Rodrigo Becao dell'Udinese. Il 26enne brasiliano è un giocatore fondamentale di Gabriele Cioffi ma è stato importante anche con Luca Gotti, in totale infatti ha collezionato 64 presenze e realizzato due gol in Serie A. Il direttore dell'area tecnica rossonera, Paolo Maldini, avrebbe contattato l’Udinese per la disponibilità di una possibile cessione del giocatore. La squadra bianconera non avrebbe chiuso a una cessione di Becao ma comunque la richiesta rimane alta: 10 milioni di euro. Sia il Napoli, al momento un po' più indietro che il Milan nelle prossime ore decideranno se acquistare o meno il giocatore.