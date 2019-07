Milan, ecco la nuova maglia: la seconda divisa per ricordare la storia

PUMA e AC Milan hanno presentato il nuovo kit Away per la stagione 2019/20. Utilizzato dal Milan per la prima volta nel 1910 come colore alternativo, il kit bianco è stato poi scelto per alcune delle finali più importanti della storia del Club. Indossando il kit bianco il Milan ha vinto 6 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 FIFA Club World Cup e 1 Coppa Intercontinentale, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutto il mondo del calcio e il soprannome di “The Lucky One”.

Ecco, quindi, la maglia bianca, la mitica seconda divisa del Diavolo presentata ieri sera in un suggestivo rooftop del distretto finanziario di Boston. In evidenza, una banda rossa sulla spalla sinistra, una nera sulla spalla destra e un tricolore piuttosto evidente sulla schiena sopra il numero.