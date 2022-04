Milan, Elliott pensa alla cessione? L’indiscrezione dalla Francia

L'indiscrezione de L'Equipe

Potrebbero esserci novità in casa Milan e non solo per quanto accade in campo in Serie A. Infatti, in Francia sarebbero insistenti i rumors sulla possibile vendita della società ad un fondo di investimenti del Bahrain. Secondo L'Equipe, infatti, Investcorp starebbe valutando l'acquisto del club rossonero ma anche del Lille. La società in questione, fondata nel 1982, opera principalmente nel campo della private equity e gestisce oltre 37 miliardi di dollari di asset tra proprietà immobiliari e altri tipi di patrimoni privati.