Milan, esposto alla Procura Figc per i cori laziali contro Bakayoko

I fatti denunciato dal club rossonero si sono verificati ieri a San Siro

In merito ai cori discriminatori all'indirizzo di Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche ha deciso do presentare un esposto alla FIGC. AC Milan comunica di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale, affinché venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio.

"Io e mio fratello Kessie siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle". Il centrocampista del Milan ha pubblicato un post su Instagram rispondendo a testa alta ai cori razzisti ricevuti da lui e da Kessie da parte dei tifosi della Lazio durante la partita di ieri. Nel post sui social Bakayoko ha anche ringraziato il pubblico di San Siro per "la caloroso accoglienza", dispiacendosi per l'infortunio e gioendo per i 3 punti e, a proposito dei cori razzisti, ha aggiunto: "Ho tutta la fiducia nel nostro club per identificarli"