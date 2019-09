Milan, fai attenzione: Gennaro Gattuso è in Russia e potrebbe restare…

Gennaro Gattuso è in Russia per prendere contatti con il calcio dell’ex Unione Sovietica. L’ex allenatore del Milan si trova oggi a Mosca per motivi di lavoro, dicono i ben informati. La conferma che ‘Ringhio’ comincia a prendere in considerazione la Russian Premier League arriva dall’agente molto potente da quelle parti Marco Trabucchi che ha twittato poco fa: “Benvenuto in Russia mister. Spero che questa volta resti qua”. Gattuso come è noto ha allenato il Milan la scorsa stagione e secondo voci di corridoio sarebbe in pole qualora i vertici del club rossonero dovessero optare per l’esonero di Marco Giampaolo. Ma la Russia allontana Gattuso da Milanello.