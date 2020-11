Milan-Fiorentina diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Fiorentina si gioca oggi domenica 29 novembre 2020 alle 15.00 per la 9^ giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a rispondere ai cugini nerazzurri che hanno vinto contro il Sassuolo e si sono portato a -2 dalla vetta della classifica. Il Diavolo proverà a dire la sua contro i Viola di Cesare Prandelli, alla seconda panchina dal suo ritorno a Firenze.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Scelte obbligate in casa Milan con Ibrahimovic fuori per infortunio. Donnarumma in porta. Difesa con Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez. Centrocampo formato da Tonali e Kessié con i tre uomini dietro l’unica punta che sarà Rebic: Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz. Scalpita Castillejo in gol in Europa League, che potrebbe essere impiegato al posto di Saelemaekers non al meglio. La Fiorentina di Prandelli recupera Ribery dopo l’infortunio della scorsa settimana. Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara tra Milan e Fiorentina si giocherà nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00. La gara tra rossoneri e Viola sarà visibile in diretta su DAZN, che ha acquistato in esclusiva i diritti di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla in televisione grazie a una moderna smart tv, oppure tramite una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN potranno seguire Milan-Fiorentina, sempre in diretta, anche sul canale 209 del satellite. Milan-Fiorentina sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming. Gli utenti DAZN potranno vedere la sfida di San Siro in diretta sul sito della piattaforma, oppure scaricando l’app di DAZN, in entrambi i casi sarà possibile vedere live la sfida anche su dispositivi come pc, tablet e smartphone. Dopo il 90′ saranno disponibili on demand anche la partita in versione integrale e gli highlights.