Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15:00

Redazione ITASportPress

Milan-Fiorentina scenderanno in campo per la 35^ giornata di Serie a quest'oggi, domenica 1 maggio 2022 alle ore 15. I rossoneri di Pioli cercheranno di confermarsi in vetta alla classifica, i Viola proveranno a rialzarsi dopo i brutti risultati recenti.

Milan-Fiorentina, probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per la partita tra Milan e Fiorentina delle 15:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez.

Dove vederla

Milan-Fiorentina si disputerà questa sera, domenica 1° maggio 2022, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00. L'arbitro del match sarà il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

La sfida Milan-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'atteso match di Serie A tra rossoneri e la Viola potrà essere visto ovviamente in streaming attraverso DAZN. In questo caso gli utenti potranno vederlo anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo caso occorrerà preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.