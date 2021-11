Milan, Florenzi: “Club organizzato, Maldini una leggenda come Totti”

Alessandro Florenzi racconta le sue impressioni da nuovo calciatore del Milan

Alessandro Florenzi è uno degli innesti della campagna estiva del Milan. Finora il terzino rossonero non ha sfigurato. Ma com'è stato il passaggio al club milanese? Queste le sue parole in un'intervista a Skrill.com: "Ho trovato una società molto ben organizzata. Sono stato trattato sempre bene in diversi club durante gli anni, e il Milan rientra tra questi. Il gruppo è solido, tutti mi hanno accolto bene e sto vivendo una grande esperienza. Quando penso al Milan mi vengono subito in mente tutti i campioni che sono passati qua e hanno indossato questa maglia. Sono stato abbastanza fortunato di incontrare e conoscere uno di loro: Paolo Maldini. È una leggenda di questo club, ha la stessa aura che Tottii e De Rossi hanno alla Roma. Uomini come loro io li chiamo gli intoccabili, non solo per quello che hanno dato ai loro club ma anche a tutto il calcio italiano. Faccio parte di una squadra e di un bellissimo gruppo. È sempre importante mettere in primo piano il 'noi' piuttosto che 'l'io'. Sono a completa disposizione del mister e dei miei compagni. Al momento sto giocando alto a destra, sulla fascia, ma sono pronto a scendere in campo ovunque. L'importante è essere sempre pronti quando si viene chiamati in causa".