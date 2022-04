Milan frena col Bologna che porta a casa il pareggio

I rossoneri perdono due punti importanti per lo scudetto

Un coriaceo Bologna ha resistito con cuore e orgoglio portando via da San Siro un punto nel posticipo della Serie A contro il Milan. E' finita 0-0 e il pareggio frena le ambizioni della squadra rossonera per lo scudetto. Milan ha creato moltissimo ma non è stato preciso. La squadra di Pioli prova in tutti i modi a conquistare il successo contro un Bologna impeccabile in fase difensiva. Nella prima frazione rossoneri vicini al gol con Tomori e Giroud. La risposta degli ospiti con una conclusione di Barrow. Nella ripresa il Milan domina, crea tanto ma trova sulla sua strada uno Skorupski in serata di grazia. Ci provano ripetutamente Leao, Calabria, Bennacer, Ibrahimovic e Rebic ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Milan sempre primo ma a +1 sul Napoli e a +4 sull’Inter.