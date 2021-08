Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessié

Prosegue il colloquio tra i dirigenti rossoneri e l'entourage del calciatore

Fumata grigia per il rinnovo di Kessié. Nelle ultime ore il giocatore è stato a colloquio a Casa Milan per trovare l'intesa che al momento però non c'è. Non bastano i 5 milioni di euro netti offerti dal club rossonero. Resta la distanza. Si continuerà a trattare nelle prossime ore. Il calciatore è infortunato e tornerà in campo a settembre ma il Milan vuole annunciare il rinnovo molto prima.