Milan, futuro Florenzi: si decide sul riscatto

L'esterno potrebbe restare in rossonero

Dopo un inizio di stagione con qualche difficoltà, nelle ultime settimane Alessandro Florenzi è tornato ad alti livelli, dando l'idea di poter essere una pedina importante del Milan del presente ma anche del futuro. L'esterno, di proprietà ancora della Roma, è al Diavolo in prestito e sul suo futuro sono in corso delle valudazioni. In via Aldo Rossi stanno decidendo in merito al suo riscatto dalla squadra giallorosa.

Arrivato in prestito per 1,5 milioni di euro, secondo quanto riferisce Tuttosport, i rossoneri devono versare 4,5 milioni alla Roma per prendere il terzino destro italiano a titolo definitivo. La seconda parte di stagione potrebbe essere decisiva per l'italiano che, in assenza del titolare Calabria, ha confermato di essere pronto a giocare ed essere decisivo. La sua duttilità tattica ed esperienza potranno essere utili ai rossoneri per competere fino alla fine per lo scudetto e, magari, anche per le future stagioni...