Milan, Gabbia: “Ripagati tutti gli sforzi. Fatti felici i miei nonni”

Il Milan torna al successo contro il Torino. La gara registra anche il debutto in Serie A di Matteo Gabbia. Il difensore commenta l’incredibile esordio ai microfoni di Sky Sport: “Saranno sicuramente felici i miei nonni che hanno l’abbonamento a Milanello per vedermi fare gli allenamenti. Ho cercato di dare il massimo. La società ha deciso con me di fare questo percorso. Ringrazio i compagni che mi hanno fatto crescere moltissimo. C’è la settimana e c’è il mister: vediamo se giocherò contro la Fiorentina. Cerco ogni giorno di migliorare su tutto quello che mi chiede il mister. L’allenamento mi ha aiutato molto. Adesso vediamo quello che succede. Mi godo stasera, ma penso ad allenarmi bene da domani. I miei modelli? Cerco di rubare qualcosa da Romagnoli e Kjaer. Da loro posso imparare tanto. Vedere Maldini, Nesta e Thiago Silva mi ha aiutato. Quando Pioli mi ha chiamato ero tranquillo. Avevo lavorato bene per tutti questi mesi. Quando entri in campo tutto dipende da te. Ringrazio i miei compagni. Ibrahimovic mi ha fatto i complimenti. Non è di tante parole, ma i complimenti che fa mi bastano. Filippo Galli è stato importante per me facendomi passare da centrocampista a difensore. Quando si fa questo passaggio da giovane è difficile da interpretare, ma ora si vedono i risultati”.