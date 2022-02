Milan, Gazidis: “Il dominio Juve non ha favorito crescita del campionato. Declino Serie A”

Parole proferite a Forbes: "Lento e inesorabile declino della Serie A rispetto alle altre principali leghe europee"

Opinione assai discutibile dell'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis che nelle scorse ore ha parlato alla prestigiosa rivista Forbes dei piani di crescita del club ma anche dello stato di salute del calcio italiano. E non le ha mandate a dire. "Veniamo da una decade in cui il calcio italiano è stato dominato dalla Juventus grazie anche al suo impianto di proprietà. E' qualcosa che non favorisce la crescita globale del campionato", ha detto il dirigente rossonero che poi ha aggiunti: "La Serie A è andata incontro a un lento e inesorabile declino rispetto alle altre principali leghe europee".