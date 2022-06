Milan, Gazidis lascerà a Giorgio Furlani prossimo CEO rossonero

Novità in arrivo per la società rossonera

Novità importanti in casa Milan che non riguardano la squadra ma bensì la società dopo il passaggio alla nuova proprietà. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, con l'approvazione del Bilancio ci sarà la nomina dell'avv. Giorgio Furlani, uomo italiano forte di Elliot, come nuovo amministratore delegato. Da chiarire la posizione del duo Maldini-Massara che in questa fantastica stagione rossonera culminata con la conquista dello Scudetto, hanno svolto un ruolo determinante. Il tema adesso non è la fiducia rinnovata ma la durata dello stesso contratto. Il piano industriale della nuova proprietà dovrebbe partire dalla stagione 2023/2024 e per quella data RedBird vorrebbe avere alla guida del Club i suoi uomini.