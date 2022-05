Milan, Gazidis: “Non dobbiamo avere paura. Pioli merita lo scudetto”

Le parole del direttore generale rossonero

"Ci tengo a ringraziare i nostri tifosi perchè domenica raggiungeremo il milione di presenze dall'inizio della stagione. Questo incredibile dato dimostra l'unità e l'orgoglio che abbiamo percepito dal popolo rossonero fin dall'inizio di questa stagione. Abbiamo più di 500 milioni di tifosi provenienti da tutto il mondo. Solo domenica, contro l'Atalanta, ne arriveranno 10mila dall'estero. Per noi tutto è possibile, ne ero convinto fin dall'inizio. Queste ultime due giornate di campionato contro Atalanta e Sassuolo saranno sicuramente difficili, ma crediamo di potercela fare. In questo momento siamo tutti già in fibrillazione per la sfida di domenica. Ho visto i giocatori già molto concentrati, ma allo stesso tempo anche calmi e fiduciosi dei propri mezzi. Questo è sicuramente l'atteggiamento migliore, non dobbiamo vivere questa grande opportunità con paura. Anche Pioli sta vivendo questi ultimi giorni prima della partita con grande calma, è una persona speciale. Spero che riuscirà a conquistare lo scudetto perché se lo merita per il grande lavoro che ha svolto in questi anni al Milan".