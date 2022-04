Milan-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21

Milan-Genoa si giocherà oggi, venerdì 15 aprile alle ore 21 per la 33esima giornata di Serie A. La capolista, in attesa di sapere cosa farà l'Inter anche nel recupero col Bologna, proverà a difendere la vetta della classifica. Gli ospiti, a caccia di punti, daranno tutto per portare a casa un risultato positivo.

Formazione migliore possibile per entrambi gli allenatori che vogliono fare punti. Pioli si affiderà a Leao e Giroud in avanti. Blessin probabilmente a Destro con un tris di mezze punte alle spalle.

L'anticipo di Serie A tra Milan-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.