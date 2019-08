Milan, Giampaolo: “Abbiamo una rosa da sfruttare, serve tempo”

E’ arrivato da poco il triplice fischio tra Milan e Brescia. Il tecnico dei rossoneri Marco Giampaolo ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “In ogni partita mi riservo la possibilità di scegliere. Stavolta ho puntato su André Silva, Kessie e Bennacer. Il Milan ha una rosa di calciatori forti ed ho la possibilità di scegliere. Quando ne ho l’opportunità li farò giocare. Abbiamo tanto lavoro da fare. Nel finale abbiamo perso il controllo della partita, allungandoci e sfilacciandoci. A tratti ho intravisto cose positive. Serve tanto lavoro insieme. Paquetà può essere una mezzala, dev’essere più concreto, ma ha motore e tecnica per ricoprire quel ruolo. Negli ultimi 10 minuti l’ho dirottato sulla trequarti. Mi piace un giocatore che sia attaccante. Non volevo spronare nessuno con le mie scelte. Il fatto che Piatek non abbia giocato dall’inizio non fa cascare il mondo. L’ho visto meno brillante ed ho visto Silva più reattivo. Non a caso dispongo di 23 giocatori. Al momento dobbiamo lavorare insieme e conoscerci meglio. Dobbiamo essere sempre squadra. Quando abbiamo perso il controllo abbiamo concesso troppo al Brescia. Questo dobbiamo evitarlo ed essere possibilmente sempre dentro la partita. Piatek insieme ad André Silva? Potrebbe capitare”.