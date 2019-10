Milan, Giampaolo ai titoli di coda: spunta il nome di Spalletti

Sono ore caldissime in casa Milan per Marco Giampaolo. La vittoria ottenuta contro il Genoa potrebbe essere stata inutile per il futuro del tecnico. La società avrebbe deciso di sfruttare la sosta per le nazionali per dire addio all’attuale allenatore.

Si cerca il sostituto che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere Luciano Spalletti. Il nome dell’ex Inter sarebbe il primo della lista voluto in modo particolare da Boban. La proprietà è pronta ad investire qualcosa in più per assicurarsi un allenatore importane. A dire la verità, pare che il tecnico di Certaldo, ancora sotto contratto con i cugini nerazzurri, non sia molto entusiasta di tornare subito su una panchina tanto che avrebbe declinato le prima avances. Il Milan ci proverà fino alla fine. Una cosa sembra certa: Giampaolo ha le ore contate.