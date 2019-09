Milan, Giampaolo: “Derby partita a sé. Inter favorita? Vediamo…”

Vigilia di campionato per il Milan in vista dell’attesissimo derby contro l’Inter di sabato sera. I rossoneri si apprestano al match che vale il “dominio” della città almeno per un girone. Marco Giampaolo, allenatore del Diavolo, ha presentato in conferenza stampa quella che sarà la sua prima stracittadina alla guida della squadra. Ecco le sue parole:

DERBY – “Il clima di un derby è lo stesso. Un clima che coinvolge e trascina, una sensazione che vi racconterò dopo la partita. La mia partita più importante da allenatore? Si tratta di una gara molto importante, perché il derby fa storia a sé, ne ho vissuti diversi a Genova e so cosa significa per il tifoso e per l’ambiente. E’ una partita importante, e io ambisco a giocarne tante di gare importanti”.

INTER – “Nerazzurri favoriti? In ogni partita hai qualcosa da vincere o perdere. E’ una sfida importante e lo sarà sempre da qui alla fine. Non so come ci arriva l’Inter, è così particolare che sfugge a qualsiasi tipo di pronostico. Confido nella capacità di saperla fare“.

SQUADRA – E sul Milan, Giampaolo ha aggiunto: “Domani gioca Conti. Ha una chance importante. Se giocheranno i nuovi? Per me c’è solo un Milan. Alleno 23 giocatori dei quali sono contento. Per me esiste solo il Milan, che è al di sopra di ogni interesse dei singoli”. “Come ho visto la squadra? L’ho vista bene, non ho visto nervosismo”.