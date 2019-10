Milan, Giampaolo: “I ragazzi devono dare la vita per la maglia, gli interessi individuali non contano”

Genoa-Milan, una partita decisiva per una e per l’altra panchina. Rischiano seriamente il posto Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo, quest’ultimo già intervenuto nella conferenza stampa della vigilia a Casa Milan: “Bisogna che si pensi non con l’io, ma con il noi. Gli interessi individuali non contano nulla, bisogna pensare al bene della squadra. Le sconfitte intaccano il morale dei calciatori, chi pensa che se ne freghino si sbaglia. Abbiamo analizzato gli errori, ci siamo confrontati, abbiamo messo in atto le strategie per rimediare e quel che ci siamo detti resta fra noi. Lavoriamo per trovare equilibrio, per non avere più certe battute d’arresto come con Torino e Fiorentina”.

E ancora: “È normale che dopo 4 sconfitte in sei giornate tutto sia nero, non credo però sia il momento di affrettarsi in giudizi definitivi. La squadra ha margini di miglioramento assai ampi, soprattutto dal punto di vista mentale: dobbiamo imparare a fare determinate cose in un certo modo. I giocatori devono dare la vita per la maglia, non per me. Credevano e credono alle mie idee, c’è da soffrire e da essere attenti ai dettagli. Nessuno si aspettava tale situazione, ora bisogna uscirne fuori. Ritiro? Non sono d’accordo, molte volte si rivela superfluo”.

Sul gioco e Piatek: “Bisogna concludere meglio le azioni, migliorare negli ultimi 20 metri, perché sotto i ragazzi fanno abbastanza bene. Il Milan non può rinunciare all’attaccante più prolifico della scorsa stagione, se non segna lui chi segna? Non si può pensare di lasciarlo fuori, deve star lì a soffrire e a prendersi le proprie responsabilità”.