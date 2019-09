Milan, Giampaolo: “Peccato di inesperienza, disuniti dopo il primo gol”

Si è da poco conclusa la sfida tra Milan ed Inter: i nerazzurri si sono imposti per 2-0. Il tecnico dei rossoneri Marco Giampaolo ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “La mia analisi della partita vede qualche incertezza di troppo. C’è stato equilibrio. L’Inter ha qualcosa in più sotto l’aspetto dell’esperienza dei giocatori importanti. Il gol su punizione ha rotto l’equilibrio e poi siamo stati più disordinati. Nel complesso della gara il Milan c’è stato, colmando anche qualche lacuna. La reazione emotiva con i giocatori che andavano in zone non di loro competenza non mi è piaciuta. Il gap in termini di esperienza si poteva colmare con l’attenzione ai dettagli. Aspettare bassi sarebbe stato troppo dispendioso, bisognava rischiare. Abbiamo subito pochissimi cambi, prima di disunirci. La reazione dev’essere sempre da squadra matura. Leao mi è piaciuto, ha numeri interessanti. Ho pensato di farlo giocare per mettere in difficoltà la difesa a tre dell’Inter”.