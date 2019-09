Milan, Giampaolo: “Sconfitta immeritata, dovevamo chiudere prima la gara”

Amaro ko per il Milan nel posticipo della quinta giornata di Serie A. I rossoneri sono stati battuti per 2-1 dal Torino, con Belotti che ha ribaltato l’iniziale vantaggio segnato dal dischetto da Piatek. Queste le parole del tecnico rossonero Marco Giampaolo al termine del match.

AMAREZZA – “La partita è stata a lungo in nostro controllo, ma non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Non avevamo rischiato nulla fino al loro gol, poi da lì la gara è cambiata. Nel finale abbiamo reagito e abbiamo avuto le occasioni con Kessié e Piatek e credo sia stata la nostra miglior prestazione stagionale per quanto riguarda intensità e personalità. Dispiace perdere così, la squadra lavora bene e quando non raccogli risultati rimane l’amarezza per i giocatori e per i tifosi. E’ una sconfitta del tutto immeritata, che rallenta la nostra crescita e lo sviluppo delle nostra autostima. Non dobbiamo però mollare di un centimetro. Sono convinto che la squadra possa trovare la giusta fiducia malgrado questa sconfitta. I cambi? Non volevo abbassare il baricentro mantenendo qualità in avanti. Suso? Mi è piaciuto, ha lavorato sia in fase di possesso che di non possesso. Il gol dell’1-1? Poteva starci il fallo su Calhanoglu”.