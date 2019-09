Milan, Giampaolo: “Testa al Verona, poi il derby. Piatek? Il gol non deve essere un’ossessione”

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Dopo il successo ottenuto contro il Brescia, i rossoneri cercano conferme anche al ritorno dalla pausa nazionali.

Il mister del Diavolo ha presentato la gara. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “In queste due settimane ho allenato 7/8 giocatori, tanti sono stati fuori con le nazionali. Chi è rimasto si è allenato bene, chi ha giocato in nazionale ha messo minutaggio. Quasi tutti hanno giocato, la squadra lavora bene e con entusiasmo. Sono rientrati tutti bene, qualcuno è arrivato giovedì ma hanno svolto bene gli allenamenti. Se il bicchiere è mezzo pieno lavoreremo per riempirlo, sono fiducioso perché con il lavoro metteremo a punto tante cose. La squadra mi trasmette fiducia, lavora bene e lo fa con entusiasmo. Il tempo ci darà ragione”.

VERONA – “Si pensa già al derby? Al di là del derby tra sette giorni, è sempre importante vincere. Il fatto che Verona sia un campo storicamente particolare per il Milan mi interessa poco. Credo poco a queste cose: la squadra deve giocare per vincere, sempre, con chiunque. Le vittorie danno autostima e consapevolezza, ma è l’atteggiamento che fa la differenza. E’ sull’atteggiamento che sono convinto, i ragazzi stanno lavorando bene”

PIATEK – “Mi è piaciuto molto Piatek in questi giorni, l’ho visto allenarsi molto bene. Non deve pensare soltanto ad attaccare la porta, ma deve essere completo. Ha fatto cose in maniera diversa, lui può fare tutto. Al Milan non si può solo lanciare palla lunga in profondità. Il gol non deve essere un’ossessione per Piatek, lui deve pensare a giocare bene”. “Il campionato è sempre più equilibrato, le differenze sono sottili, i dettagli spostano gli equilibri: anche con una palla inattiva vinci un campionato”.