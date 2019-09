Milan, Giampaolo: “Troppo disordinati ed individualisti. Ma vado avanti”

Si è conclusa da poco la sfida tra Milan e Fiorentina. Il tecnico rossonero Marco Giampaolo ha commentato la gara di San Siro ai microfoni di Sky Sport: “Tre giorni fa avevo intravisto sprazzi di gioco piacevoli. Oggi non siamo stati ordinati ed abbiamo interpretato le cose in maniera molto individuale. La differenza la fa la squadra. Quando le cose non vanno bisogna aggrapparsi all’essere squadra, non si possono risolvere individualmente. I tifosi sono abituati a ben altro e sono giustificati. Dobbiamo andare oltre queste cose. Mi assumo le mie responsabilità di allenatore. Vado avanti perché sono convinto delle mie idee. Non è questione di singoli, stasera sembrava che la squadra non si fosse mai allenata insieme. Si può perdere, ma con ordine. E’ il mio modo di allenare. Quando non riesci a mettere contenuti per fare risultati si rischia di perdere. Bisogna essere all’altezza. La squadra mi era piaciuta a Torino. Poi ci sono le emotività. La partita pesava e la squadra aveva un carico di responsabilità importanti. Ho chiesto ai ragazzi di non avere il braccino, ma di giocare sciolti. Dovevamo crearci gli eventi. Dovevamo essere meno frenati”.