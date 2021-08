Milan, Giroud: “Al Chelsea era finito un ciclo. Ecco perchè ho scelto i rossoneri”

Le parole in conferenza stampa, da Milanello, dell'attaccante francese

È arrivato da poco al Milan ma ha già lasciato il segno, inserendosi al meglio nel gruppo e realizzando il primo gol in rossonero alla sua prima amichevole giocata a Nizza. Quello di Olivier Giroud è stato un acquisto convinto e importante, ora per l'attaccante francese è il giorno della presentazione ufficiale a Milanello. Le sue parole su AC Milan Official App, YouTube e Milan TV. "Al Chelsea era finito un ciclo e sono venuto qui per continuare a vincere. Perchè il Milan? Quando ero giovane, guardavo le partite dei rossoneri. I miei idoli come squadre erano l'Arsenal e il Milan, in rossonero ricordo Papin, Shevchenko, tra l'altro diventato un caro amico a cui ho chiesto consigli per il futuro. Un onore per me essere qui in un club in cui hanno giocato tante stelle, come lo stesso Maldini, parlare con lui è stato emozionante. Spero di segnare più gol possibili ma l'obiettivo finale è vincere con il Milan".