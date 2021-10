Milan, Giroud: “Con Pioli intesa naturale, orgoglioso delle origini italiane”

Olivier Giroud si racconta in un'intervista rilasciata ai canali della Serie A

Il Milan punta allo scudetto grazie anche alle prodezze di Olivier Giroud. L'attaccante francese si è raccontato ai microfoni della Serie A: "Quando ho parlato per la prima volta con mister Pioli è stato facile e naturale. Abbiamo avuto una conversazione molto franca e mi piace il suo modo di pensare il calcio. Ho seguito il Milan l'anno scorso e ha fatto una grande stagione anche grazie al lavoro del mister. Entrambe le mie nonne erano italiane e sono orgoglioso delle mie origini, anche perché ho imparato la lingua a scuola. Amo questo paese e ovviamente la sua cucina, sono un po' indietro rispetto a quella francese ma è comunque buona. Non vedo l'ora di imparare meglio la lingua e scoprire meglio la città per girarla con la mia famiglia".