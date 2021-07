Milan, Giroud è sicuro: “Raggiungeremo grandi traguardi”

Olivier Giroud si presenta ai tifosi del Milan con grandi proclami

Prime immagini e prime parole per Olivier Giroud da giocatore del Milan. L'attaccante francese, campione del mondo 2018, è il grande colpo di mercato per il reparto offensivo rossonero. Un acquisto importante perché ha la capacità di segnare e mandare in gol i compagni, come ha dimostrato spesso in Nazionale, specialmente nel vittorioso Mondiale di Russia, quando rimase a secco, ma divenne prezioso uomo-assist. Lo stesso Giroud ha espresso su Instagram le sue impressioni: "Sono molto contento di aver firmato per il Milan. Vorrei ringraziare Frederic Massara e Paolo Maldini per avermi accolto qui e ovviamente Ivan Gazidis che conosco personalmente. Sono certo che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan". Insomma, si fa sul serio per i rossoneri, che sperano di poter perlomeno ripetere l'ottima stagione disputata nel 2020/21, con il secondo posto finale in campionato. Giroud, dal canto suo, sa come si vince: da giocatore del Chelsea ha portato Europa League e Champions nella sua bacheca.