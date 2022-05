Milan, Giroud: “Miei gol pochi ma importanti. Contro l’Inter ho capito…”

Le parole del centravanti francese dopo il trionfo in Serie A

La vittoria dello scudetto da protagonista. Olivier Giroud è senza dubbio tra gli artefici del successo del Milan in campionato. Gol importanti e prestazioni positive in aiuto della squadra. A parlarne è lo stesso francese a Tuttosport: "È davvero un’emozione pazzesca questo scudetto. Questo è speciale, perché è anche se noi giocatori come i tifosi avessimo aspettato undici anni. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra. Per un club come il Milan stare per 11 anni senza il tricolore è qualcosa di doloroso".