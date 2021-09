Positività del numero 9 del Milan

Tegola sul Milan che potrebbe perdere il suo attaccante Oliver Giroud per il match di Serie A in programma la prossima settimana il 12 settembre contro la Lazio. Il francese infatti è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento fiduciario. Il mister Pioli spera di avere Giroud prima del match di Champions League all'Anfield contro il Liverpool in programma mercoledì 15 settembre.