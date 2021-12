Milan, gli obiettivi di Saelemaekers: “Devo migliore e fare più gol”

Il calciatore belga e alcune curiosità personali e non solo...

MIGLIORARE - "So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo", ha esordito Saelemaekers. "So che è importante anche per la squadra, è quello che deve fare un attaccante. Le mie qualità migliori? Preferisco non parlare di me, voglio lavorare e basta". E ancora: "Meglio fare un assist o un gol? Preferisco fare assist, ma sarebbe meglio fare entrambi". "Fare gol di testa? Per me è troppo difficile".