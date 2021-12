Milan, gol su punizione per Florenzi: “A Roma e Parigi non potevo neppure avvicinarmi alla palla”

L'esterno in rete da calcio piazzato

C'è anche lo zampino di Alessandro Florenzi nel successo del Milan contro l'Empoli. L'estero rossonero ha giocato una buona gara trovando anche la rete su punizione. Un gol certamente arrivato con un gesto tecnico a cui il pubblico non è abituato e lo stesso giocatore ha spiegato il perché ai microfoni di DAZN.

GOL - "Punizioni? Ho avuto la fortuna di giocatori con cui non potevi neanche presentarti sulla palla, passando da Roma, Valencia e Parigi. Qui siamo in 2-3, le stiamo provando tanto in allenamento. Sono contento della prestazione della squadra e ci godiamo questi tre punti", ha detto Florenzi.