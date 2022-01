Milan, Hernandez: “Vicino al rinnovo. Scudetto? Mettiamo pressione all’Inter”

Il capitano rossonero sta per rinnovare

Theo Hernandez, difensore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la doppietta contro il Venezia ha parlato della sua situazione contrattuale: "Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che non era facile. Sono felice. Sulla fascia da capitano indossata oggi, il terzino francese ha detto: "Tocca a me perché non ci sono Romagnoli e Calabria, ma sono contento di indossarla". Tre punti importanti per la classifica. "Dobbiamo vincere tutte le partite e mettere pressione all'Inter. Stiamo lavorando bene ogni giorni", ha dichiarato Hernandez. Capitolo rinnovo. "Siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando. Lavoro tutti i giorni per diventare il migliore. Anche Maldini mi sta aiutando parlando spesso con me", ha concluso Hernandez.