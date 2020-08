Milan, Ibrahimovic: “Sono molto felice, finalmente qui dove mi sento a casa”

Ibrahimovic è a Milano. Lo svedese è sbarcato con un volo privato per firmare il contratto di un anno che lo legherà di nuovo al Milan. 7 milioni di ingaggio, domani la firma. Zlatan è tornato. Queste le sue prime parole appena sbarcato a Milano Malpensa: “Sono molto felice, finalmente qui dove mi sento a casa. Adesso iniziamo a lavorare per portare risultati. Bisogna continuare a fare bene io non sono qui per fare la mascotte. Ultimi sei mesi alla grande ma non abbiamo vinto nulla e allora bisogna fare sacrifici per arrivare agli obiettivi”.