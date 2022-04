Milan, Ibrahimovic al bivio ma la scelta sul futuro sembra fatta

L'attaccante rossonero intende lasciare dopo aver alzato un altro trofeo con il club. Poi farà l'ambasciatore del Milan

E' dura per Zlatan Ibrahimovic guardare il suo Milan dalla tribuna. Lo svedese salterà il derby di Coppa Italia di domani e anche la Lazio in campionato e per la capolista sarà dura senza l'ariete. Poi tra un mese o al massimo due Ibrahimovic deciderà se smettere o proseguire per una stagione. A Milano sponda rossonera sussurrano che il futuro è già apparecchiato: un altro anno di contratto con un ingaggio decisamente ridotto rispetto agli attuali 7 milioni netti in busta paga, cifra che fa di lui il calciatore più pagato nella rosa di Pioli. Il nuovo contratto dovrebbe garantirgli una somma intorno ai tre milioni. Se Zlatan dovesse optare per il ritiro, invece, la storia con la famiglia rossonera potrebbe proseguire lungo altre strade, ad esempio come ambasciatore del club o con un ruolo nello staff tecnico di Pioli. Prospettive da esplorare solo più avanti, esclusivamente in caso di bandiera bianca.