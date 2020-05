Milan, Ibrahimovic è tornato. Passerà la quarantena a Milanello

In questo periodo di stop forzato del campionato parecchie squadre hanno lasciato che gli stranieri lasciassero l’Italia. La Juventus è quella che ha concesso più permessi e qualche giocatore si trova ancora fuori dai confini italiani. Questo potrebbe sicuramente rappresentare un problema per quanto riguarda la possibile ripresa degli allenamenti collettivi. I giocatori lontani dall’Italia, una volta rientrati, dovranno inoltre passare 14 giorni in quarantena prima di sottoporsi ai test medici come i compagni.

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano

Durante la pausa forzata sono state fatte ipotesi riguardo il futuro dello svedese. Ibrahimovic ne ha approfittato per allenarsi con l’Hammarby, squadra della quale è anche azionista di maggioranza. La lunga sosta nella sua nazione su Ibra circolavano addirittura voci sul suo addio, ma così non sembrerebbe. L’ex Juventus infatti è tornato a Milano ed ora dovrà osservare 14 giorni di quarantena e lo farà nel quartier generale di Milanello. Solo dopo l’attaccante potrà sottoporsi ai test e ricominciare gli allenamenti individuali.

La stagione di Ibrahimovic

Nella stagione del suo ritorno in rossonero Ibrahimovic ha dato una seria mano alla squadra. Nonostante il fisico non sia più quello dei tempi migliori, Ibra è stato spesso decisivo. In 10 partite ha segnato 4 gol, ma è l’atteggiamento mentale della squadra che sembra essere radicalmente migliorato. I tifosi auspicano ad un rinnovo del contratto dello svedese, anche se la carta d’identità comincia a diventare sbiadita. Tutto poi dipenderà anche dalle mosse della dirigenza per quanto riguarda la panchina del Milan. Il futuro di Pioli sembra essere sempre più in bilico dopo le insistenti voci sull’arrivo di Ragnick.

