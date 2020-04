Milan, Ibrahimovic: “Futuro? Vediamo”

In questi giorni erano circolate delle voci riguardanti l’addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’attaccante svedese sarebbe rimasto deluso dal comportamento della società rossonera che non gli avrebbe dato le rassicurazioni necessarie durante questo periodo di stop. Ad alimentare i dubbi riguardo ad un rinnovo è proprio lo svedese tramite un’intervista rilasciata a Svenska Dagbladet.

FUTURO – Zlatan Ibrahimovic in queste ore è dato sempre più lontano dal Milan. Queste le sue parole al quotidiano svedese: “Futuro? Vediamo. Non so ancora cosa voglio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevederlo il coronavirus? Dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi, e loro stanno bene”. Sembra insomma che il futuro di Ibra il Milan sia molto complicato.