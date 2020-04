Milan, Ibrahimovic: “Futuro? Vedremo, voglio ancora essere protagonista…”

Il destino di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto. Il centravanti svedese, tornato in Italia lo scorso gennaio, vedrà scadere il proprio contratto con il Milan al termine della stagione. Del suo futuro, il fuoriclasse ha parlato nel corso di un’intervista a Sportbladet.

FUTURO – “Adesso ho un contratto con il Milan e vedremo come finirà, se finirà. Io voglio giocare a calcio il più a lungo possibile, voglio esibirmi ed essere in grado di contribuire con qualcosa: non voglio giocare solamente per quello che ho fatto o per quello che sono. Se fai parte di una squadra, devi essere in grado di dare il tuo contributo. Staremo a vedere cosa accadrà”.

