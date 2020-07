Milan, Ibrahimovic ha scelto: il futuro sarà ancora in rossonero

Ibrahimovic è sempre più convinto, il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere. L’attaccante svedese, infatti, spinto anche dall’ottimo rapporto con il tecnico milanista Stefano Pioli, avrebbe scelto di proseguire questa seconda avventura con la maglia del Milan.

IL RITORNO

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’Italia (andando via proprio dal Milan) nel 2012 per tuffarsi nella ricca avventura al PSG. Dopo l’avventura francese ha abbracciato la Premier League dove ha passato due stagioni al Manchester United, prima del passaggio al Los Angeles Galaxy. Quindi, il ritorno in Italia, ancora al Milan, nel frattempo molto cambiato negli anni. Dopo un girone di ritorno da protagonista a trascinare il club rossonero, si è aperta la possibilità di restare al Milan. Ipotesi che è andata sempre più crescendo, fino ad arrivare alla decisione definitiva che Ibra starebbe vagliando in queste ore.

L’ACCORDO

Ancora non sono emersi dettagli particolari riguardo al nuovo contratto del fuoriclasse svedese, le parti infatti potrebbero parlarne meglio dopo l’ultima gara di campionato. La base del nuovo accordo dovrebbe aggirarsi intorno a 4 milioni di euro a stagione (nell’ultimo contratto era stata pattuita una cifra di 3 milioni per sei mesi) , più vari bonus legati a reti, presenze e possibile qualificazione alla Champions League 2021-22. Dettagli che verranno limati nei prossimi giorni, ora che il futuro di Ibrahimovic è ormai chiaro che sarà ancora a tinte rossonere.