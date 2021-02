Milan, Ibrahimovic indica la strada verso l’obiettivo seduto sulla Ferrari

Giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic che con i gol rifilati al Crotone si conferma una straordinaria macchina da gol. Due reti del milanista che valgono il record di 501 gol con i club dove ha giocato. Ibra ha parlato ancora da condottiero: “Significa che ho fatto qualche gol in carriera ma l’importante è continuare e aiutare la squadra nel miglior modo. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol”. E dopo aver ricevuto i complimenti dai suoi compagni di squadra, specialmente da parte di Theo Hernandez e Davide Calabria, prontamente postati nelle sue ‘stories’ di Instagram è arrivato il consueto messaggio ‘criptico’: una foto che ritrae Ibra alla guida di una Ferrari e con un chiaro messaggio che sa tanto di dichiarazione d’intenti: “Road to the target”, ovvero “la strada verso l’obiettivo”. Un messaggio, in classico stile Zlatan, senza mezze misure, interpretabile in maniera abbastanza univoca considerando il Milan di nuovo primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e, soprattutto, considerando la continuità che la squadra di Pioli ha ormai da più di un anno a questa parte, specialmente da quando l’attaccante svedese è tornato a vestire il rossonero. Un modo, insomma, per confermarsi leader indiscusso di un gruppo come quello milanista, con il chiaro intento di guidarlo verso il sogno Scudetto.