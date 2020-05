Milan, Ibrahimovic infortunato: l’incoraggiamento di Theo Hernandez

La ripresa degli allenamenti non ha portato fortuna al Milan. I rossoneri hanno perso Zlatan Ibrahimovic per infortunio. Lo svedese ha riscontrato un problema muscolare al polpaccio che lo terrà lontano dai campi nelle prossime settimane. I suoi compagni non gli hanno fatto mancare il loro appoggio. L’esterno difensivo Theo Hernandez ha affidato ai social i suoi pensieri: “Torna presto”, la scritta del post accompagnata da una foto che lo ritrae insieme all’attaccante svedese.