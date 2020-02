Un gol e tanto movimento nel primo tempo ma poi l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha spento la luce come la sua squadra battuta dall’Inter 4-2. Poche dichiarazioni dello svedese in zona mista: “Come si riparte dopo un ko così? Adesso vado a casa a riposare bene, poi domani si riparte. Inter è da scudetto? No”, ha concluso l’attaccante svedese, il cui gol non è bastato ai rossoneri a portare a casa punti.