Milan, Ibrahimovic: “Mai persa la passione. Non tutti reggono la mia pressione”

Il ritorno al Milan ha riportato prepotentemente in auge Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si conferma un fuoriclasse di primissimo livello e la sua fame di vittorie non sembra essersi ancora esaurita. Il giocatore ha concesso un’intervista alla UEFA in cui ha parlato del suo momento con il club milanese: “La prima domanda che mi hanno fatto quando sono tornato al Milan era relativa a tutti gli ex che erano tornati qui e non avevano reso secondo le attese, non riuscendo a ripetere ciò che fecero nella loro prima esperienza. Quale sarebbe stata la differenza nel mio caso? Io ho risposto semplicemente che non ho mai perso la passione per ciò che faccio. Ogni volta che scendo in campo, mi sento come un bambino che mangia una caramella per la prima volta. Ho capito che il pallone è il mio miglior amico e voglio stare con il mio miglior amico per il resto della vita. La vita è tutta una questione di sfide. Sentivo di aver fatto abbastanza e ho iniziato a pensare se continuare o meno. Per me era una grande sfida tornare qui per cercare di cambiare la mentalità, per provare a cambiare la situazione e per trasmettere alla squadra che cosa fosse il Milan. Il Milan che conosco io, il Milan che tutto il mondo conosce”.

PRESSIONE

Ibrahimovic non ha mai nascosto le sue ambizioni. Il suo carattere è stato spesso fonte di scontri o un esempio per i compagni: “Quando gioco porto in campo il mio carattere, la mia personalità e ovviamente la mia qualità. Metto molta pressione ai miei compagni, cerco di tirare fuori il massimo da ciascuno di loro. Alcuni la prendono bene, altri un po’ meno, altri non reggono. Vanno in difficoltà perché rendono ad alto livello solo quando è necessario, invece io decido che dobbiamo farlo ogni giorno. Per me il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi. Che tu sia giovane o vecchio io ti metto la stessa pressione perché se sei qui c’è un motivo, sei qui perché sei abbastanza bravo. Ma fuori dal campo, se sei giovane ovviamente ti parlo in modo diverso, ti tratto diversamente, il comportamento non è lo stesso paragonato ai più vecchi. Ma sul campo sono tutti uguali per me. Non sono mai soddisfatto, voglio sempre di più e forse è per questo che sono qui oggi e sono in grado di giocare e di fare quello che sto facendo. Non vedo molti giocatori, nel passato e nel presente, capaci di fare lo stesso. Mi considero come Benjamin Button, ogni giorno che passa ringiovanisco. Prometto che giocherò fino a quando riuscirò a farlo. Finché ne sarò in grado giocherò ad alto livello. Il giorno in cui non ci riuscirò più smetterò di giocare perché ho bisogno di sentirmi vivo, di sentire che sto restituendo qualcosa”.